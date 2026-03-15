儀堂の生死今季一番のヒットドラマとなったTBS「日曜劇場リブート」（日曜午後9時）が第8回を迎える。いよいよ大詰め。だが、いまだ分からない点が多い。一連の事件の黒幕は誰か、何が狙いなのか。これまでの物語を基に黒幕の最有力容疑者と事件の全体像を推理する。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】セクシーな肩出し黒ドレス姿の戸田恵梨香。美脚スラリ…全身ショットもまずは既にほぼ確定し