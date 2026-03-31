【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の公式SNSが、31日に更新された。29日放送の最終話で明らかになった“裏切り者”に関するヒントが明かされ、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】「リブート」最終話前に仕込まれていた“裏切り者”のヒント◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自ら