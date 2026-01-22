日本がハイパーインフレに陥る可能性はあるのか。元・みずほ証券チーフマーケットエコノミストでマーケットコンシェルジュ代表の上野泰也さんは「条件が重なれば、どの国でもハイパーインフレは起き得る。共通点はおおむね3つだ」という――。※本稿は、上野泰也『本当の自由を手に入れるお金の減らし方』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MarsYu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Mars