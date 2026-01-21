サッカーＪ２・ブラウブリッツ秋田は１９日、新スタジアム整備に向けた民間資金の活用を検討するため、県内経済団体を集めた検討会を秋田市内で開いた。オール秋田で昨年末に行われた県、秋田市、ブラウの３者の協議を受けたもので、秋田商工会議所など５団体の事務担当者が出席した。会合は非公開で行われた。ブラウの岩瀬浩介社長の説明によると、民間資金調達のため募金団体を設立し、オール秋田で幅広く資金確保に努める