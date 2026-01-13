秋田市の沼谷純市長が、2026年1月8日の会見で、サッカーJ2・ブラウブリッツ秋田の新スタジアムの整備をめぐるJリーグ側の指摘に「常識がなさすぎる」などとコメントした。これが報じられると、SNSでは沼谷市長の年齢に関し、驚きの声が集まった。Jリーグ側の「志が低い」発言に「常識がなさすぎる」新スタジアムをめぐっては、市が収容人数5000人から1万人程度での整備を想定しているのに対し、Jリーグ側は1万5000人規模を主張して