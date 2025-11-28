秋田市の沼谷市長は、28日開会した秋田市議会の冒頭で、スタジアム整備をめぐり「市が単独で事業主体となることは極めて困難」と述べ、市が中心になって事業を進めることはしない考えを示しました。また、これまで、施設の新設と改修、両方の選択肢で検討を進めてきた結果、事業費に大きな差がないと判断したことを明らかにした上で、「改修を選択する合理的な理由はない」と述べました。今後は県とブラウブリッツ秋田と協議を続け