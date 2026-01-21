将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が1月21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で千田翔太八段（31）と第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦の対局を開始した。振り駒の結果、先手番は藤井竜王・名人に決まった。【映像】藤井六冠VS千田八段 対局開始時の表情伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。21日現在で、ベスト8には藤井竜王・名人、千田八段のほか、永瀬拓矢九段（33）、山