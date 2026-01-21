将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が1月21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で千田翔太八段（31）と第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦の対局を開始した。振り駒の結果、先手番は藤井竜王・名人に決まった。

【映像】藤井六冠VS千田八段 対局開始時の表情

伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。21日現在で、ベスト8には藤井竜王・名人、千田八段のほか、永瀬拓矢九段（33）、山本博志五段（29）が駒を進めている。

2回戦を戦う藤井竜王・名人は、2020年度の第6期叡王戦で豊島将之叡王（当時）に3勝2敗で勝利し初の叡王位を奪取。以降、出口若武六段、菅井竜也八段の挑戦を退け3連覇を達成したものの、2023年度の第9期に伊藤匠七段（当時）とフルセットの激闘を繰り広げた結果、タイトルを失った。今期の初戦となった1回戦で山崎隆之九段（44）に勝利した。

対する千田八段は、段位別予選・八段戦Bブロックを突破し、6期ぶり2度目の本戦に臨んでいる。1回戦では、新鋭・齊藤優希四段（29）に勝利し本局へ進出した。

両者の公式戦対戦は全7局で、藤井竜王・名人の5勝2敗。対戦は2023年度の第31期銀河戦決勝トーナメント2回戦以来の対戦となる。注目の一戦を制し、4強入りを決めるのはどちらか。持ち時間は各3時間。振り駒の結果、先手番は藤井竜王・名人に決まった。

（ABEMA/将棋チャンネルより）