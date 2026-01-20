2025年12月、熊本市北区の医療施設で、患者へのリハビリ中にわいせつな行為をしたとして、理学療法士の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、熊本市東区長嶺東の理学療法士、原田優容疑者（27）です。 警察の調べによりますと、原田容疑者は2025年12月15日、熊本市北区の医療施設で、交通事故で腰を痛めた10代の女子大学生へのリハビリ中に、数分間、胸を触る わいせつな行為をした疑いが持たれています