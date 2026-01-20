元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が、19日にインスタグラムを更新。ハワイ旅行を報告した。白戸アナは「12月にハワイに行った時のお母さんと2人でまったり過ごせました」とコメントし、プールでのビキニショットを公開した。白戸アナは黒いビキニにサングラスを着用し、リゾートを満喫している。この投稿にフォロワーからは「スタイルいいなぁ」「水着きた〜」「ほんまに可愛すぎる」「マーメイド