高市早苗首相が１９日夕方に会見し、１月２３日に衆院解散すると表明した。「高市早苗が総理大臣で良いのかどうか、今主権者たる国民の皆様に決めていただく。進退をかける」と述べ、与党過半数を勝利ラインと明言。２７日公示、２月８日投開票の日程を示した。会見では「物価高に苦しんでおられる中所得、低所得の皆様の負担を減らすうえでも、現在軽減税率が適用されている飲食料品については、２年間に限り、消費税の対象と