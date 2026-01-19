第49回日本アカデミー賞の優秀賞、新人賞が19日に発表された。各部門の最優秀賞は、3月13日の授賞式で発表となる。邦画実写の興収記録を22年ぶりに更新する大ヒット映画「国宝」（李相日監督）が作品賞、主演男優賞、新人俳優賞など13部門にノミネートされた。「国宝」は俳優の吉沢亮が主演、横浜流星が共演で、11月には興行収入が173.7億円を突破し、「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」（2003年