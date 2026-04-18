Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホを使うとき、手で持たずに使いたい機会もありますよね。例えば料理中にレシピを確認したい時やデスクでPC作業中など。そんなシーンで頼りになりそうなのがスマホリングやホルダーですが、今回はその中からマルチに使える「Magflex（マグフレックス）」をご紹介。リング・スタンド