不二貿易は4月15日、ゲーミングモニターにぴったりなLED付きモニタースタンド「ステルス」を量販店、ECサイトなどで発売した。Amazon.co.jpでの価格は3980円。●人気シリーズから登場 機能が詰まったモニタースタンド2020年頃からゲーミングチェアやデスクを販売する不二貿易。シリーズ累計の販売実績は約9.5億円を突破し、人気を集めている。今回、新製品のテーマは「デスクに余白を生む設計」だ。幅55×奥行20cmのコンパク