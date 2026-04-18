大雪から約5時間…何事もなく試合開始【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間18日・デンバー）コロラドのクアーズフィールドは17日（日本時間18日）、ロッキーズとドジャースの試合が予定されていたが大雪に見舞われた。試合開始5時間前は球場には銀世界が広がっていたが、スタッフの整備もあって通常通り試合開始。その激変ぶりに驚きの声があがった。この日は大雪に見舞われ、球場は試合開始6時間前には雪がたっぷりと積