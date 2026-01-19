信じた道を進む。巨人・井上温大投手（２４）が群れずに単独で自主トレーニングに励んでいる。練習拠点とするジャイアンツ球場では昨季のチーム勝ち頭だった山崎伊織投手（２７）を筆頭に、先発ローテの一角を担った赤星、西舘が加わった「伊織組」が合同自主トレを実施。井上はその輪には加わらず、独自の調整を続けている。井上は山崎について「尊敬するところはたくさんある」と前置きした上で、単独トレを選択した理由を