「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）天皇陛下が観戦される「天覧相撲」が行われ、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが国技館２階の貴賓席にお座りになった。皇后雅子さまは薄紫色の着物姿、愛子さまは華やかなピンクの振袖姿で来館された。６年ぶり天覧相撲にＳＮＳも沸き、「雅子さまと愛子さまのお着物が素敵」、「本当にお綺麗」、「笑顔が素敵すぎる」などと反応。貴賓席周辺の座席で多くのＳＰが警護する様子