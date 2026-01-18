俳優の村田充（48）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。元妻で女優の神田沙也加さん（享年35）の急逝後に引き取った愛犬のブルーザー（愛称ブル）の近況を報告した。村田は「いつも一緒に寝ているチワワさんをベッドに上げ忘れてしまい、朝起きたらこれ。チワワさん、本当にすみませんでした」とつづり、ベットの下から何やら訴える表情のブルの写真を投稿。この投稿にファンは大ウケ。「バチギレのご様子で可愛い」