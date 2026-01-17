個人向け国債の2025年度の発行額が今年1月までに4兆5253億円に達し、5兆円を超えた19年度以来、6年ぶりの高水準となることが17日、分かった。25年度は最終的に5兆円を上回る公算が大きい。市場金利の動きに連れて国債の利率が上昇していることから人気が高まっている。個人向け国債は、個人が証券会社や銀行などで購入できる。満期まで利率が変わらない「固定3年」「固定5年」と、実勢金利に応じて半年ごとに適用利率が変わる