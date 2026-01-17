顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、12月1日に発表した最新「リフォーム（戸建て／マンション／フルリフォーム）ランキング」と併せ、その利用実態データを発表。調査では、同ランキングの調査対象者8,713名（戸建てリフォーム：5,801人／ マンションリフォーム：1,994人／フルリフォーム：918人）に、リフォーム依頼は自宅の建築を依頼した会社・もしくはマンション施行主と同じかどうか、その依頼回数、リフォーム