現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月17日に回答があった北海道在住63歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：63歳女性同居家族構成：本人、夫（74歳）住居形態：持ち家戸建て）居住地：北海道リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員リタイア前の年収：200万円現在の預貯金：900万円、リスク資産：80