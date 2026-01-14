Googleが動画生成AI「Veo 3.1」のアップデートを2026年1月13日に発表しました。参考画像を元に動画を作成する機能が改良されたほか、キャラクターの一貫性向上や4Kアップスケーリング機能の追加などが行われています。Veo 3.1 Ingredients to Video: New video generation model updateshttps://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/veo-3-1-ingredients-to-video/Veo 3.1には「画像を入力して画像の中の被写体を動かす」