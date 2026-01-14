Google¤¬Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖVeo 3.1¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò2026Ç¯1·î13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²¹Í²èÁü¤ò¸µ¤ËÆ°²è¤òºîÀ®¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ì´ÓÀ­¸þ¾å¤ä4K¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Veo 3.1 Ingredients to Video: New video generation model updates

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/veo-3-1-ingredients-to-video/

Veo 3.1¤Ë¤Ï¡Ö²èÁü¤òÆþÎÏ¤·¤Æ²èÁü¤ÎÃæ¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤ÆÃ»¤¤¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄÉ½¸½ÎÏË­¤«¤ÊÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Veo 3.1 Updates - Bring more creativity and expressiveness into your videos - YouTube

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ì´ÓÀ­¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿ÍÊª¤ÈÉþ¤ÈÇØ·Ê¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÆ°²è¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤â¿ÍÊª¤Î´é¤äÂÎ·Á¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Veo 3.1 Updates - Maintain identity consistency for your characters - YouTube

ÇØ·Ê¤äÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊªÂÎ¤Î°ì´ÓÀ­¤âÂç¤­¤¯²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Veo 3.1 Updates - Achieve background and object consistency - YouTube

¤µ¤é¤Ë¡¢4K¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤âÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Veo¤òÍÑ¤¤¤Æ¹âÀººÙ¤ÊÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÄÄ¹Æ°²è¤Î½ÐÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Veo 3.1 Updates - Generate videos in 1080p and 4K with state-of-the-art upscaling - YouTube

¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Veo 3.1¤Ï¡ÖYouTube Create¡×¡ÖGemini¥¢¥×¥ê¡×¡ÖFlow¡×¡ÖGemini API¡×¡ÖGoogle Vids¡×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£