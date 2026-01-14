Google¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¡ÖVeo 3.1¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ì´ÓÀ¤¬¸þ¾å¤·4K¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ
Google¤¬Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖVeo 3.1¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò2026Ç¯1·î13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²¹Í²èÁü¤ò¸µ¤ËÆ°²è¤òºîÀ®¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ì´ÓÀ¸þ¾å¤ä4K¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Veo 3.1 Ingredients to Video: New video generation model updates
https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/veo-3-1-ingredients-to-video/
Veo 3.1 Updates - Bring more creativity and expressiveness into your videos - YouTube
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ì´ÓÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿ÍÊª¤ÈÉþ¤ÈÇØ·Ê¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÆ°²è¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤â¿ÍÊª¤Î´é¤äÂÎ·Á¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Veo 3.1 Updates - Maintain identity consistency for your characters - YouTube
ÇØ·Ê¤äÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊªÂÎ¤Î°ì´ÓÀ¤âÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Veo 3.1 Updates - Achieve background and object consistency - YouTube
¤µ¤é¤Ë¡¢4K¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤âÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Veo¤òÍÑ¤¤¤Æ¹âÀººÙ¤ÊÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÄÄ¹Æ°²è¤Î½ÐÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Veo 3.1 Updates - Generate videos in 1080p and 4K with state-of-the-art upscaling - YouTube
¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Veo 3.1¤Ï¡ÖYouTube Create¡×¡ÖGemini¥¢¥×¥ê¡×¡ÖFlow¡×¡ÖGemini API¡×¡ÖGoogle Vids¡×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£