陸上女子８００メートルの日本記録保持者で、２５年東京世界陸上代表の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝が１２日、大阪市内で取材に応じ、卒業後は実業団の積水化学に進むことを発表した。中長距離に特化した陸上クラブ「ＴＷＯＬＡＰＳＴＣ」で男子８００メートル元日本記録保持者の横田真人氏（３８）に指導を仰ぎ、競技に専念するためプロアスリートとして活動する。高卒の陸上選手でプロとなるのは超異例の挑戦。高校生に