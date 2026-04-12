■世界競歩チーム選手権大会（日本時間12日、ブラジル・ブラジリア）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！2年に一度開催される世界競歩チーム選手権。男子マラソン競歩で日本が団体金メダルを獲得した。東京世界陸上（25年9月）の男子35?競歩で銅メダルを獲得した勝木隼人（35、自衛隊体育学校）、岩井和也（22、同）、石田昴（26、同）の3選手が出場し、勝木が3時間4分58秒（速報値）