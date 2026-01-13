【エルサレム＝福島利之】読売新聞のインタビューに１１日に応じたイスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領（６５）は、イスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」について「現状では成り立たない」と述べ、現実的でないとの認識を示した。その理由について、２０２３年１０月のイスラム主義組織ハマスの奇襲を受けて「新しい現実がある」として、「イスラエルの安全を守り、テロが起きないよう保証しなくてはならない」と