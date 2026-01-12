大規模な反政府デモが各地で起きているイランに対し、日本時間の12日午前、アメリカのトランプ大統領が軍事介入を行う可能性を示唆しました。アメリカ・トランプ大統領：殺されるべきではない人たちが殺されているようだ。われわれは非常に強力な選択肢を検討中だ。イランでは、2025年12月末に始まった物価高騰などに抗議するデモが全国に拡大。治安当局はインターネットを遮断し、強硬手段でデモの鎮圧に乗り出しています。アメリ