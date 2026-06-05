1日6000個売れる、1個たったの15円のお総菜に、駄菓子よりも安いお値段で食べられる回らないお寿司物価高の波に負けない、信じられない「神コスパ」グルメとは。【写真を見る】 「ネタもすごく分厚くて…」1貫10円の“回らない寿司”「10個も食べれば元を取れる」650円で“絶品パン”の食べ放題！東京・葛飾区の「ラ タヴォラ ディ オーヴェルニュ」のモーニング。数々の受賞歴を持つ店主が毎朝焼き上げる絶品の