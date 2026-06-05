1日6000個売れる、1個たったの15円のお総菜に、駄菓子よりも安いお値段で食べられる回らないお寿司。物価高の波に負けない、信じられない「神コスパ」グルメとは。【写真を見る】 「ネタもすごく分厚くて…」1貫10円の“回らない寿司”「10個も食べれば元を取れる」650円で“絶品パン”の食べ放題！東京・葛飾区の「ラ タヴォラ ディ オーヴェルニュ」のモーニング。数々の受賞歴を持つ店主が毎朝焼き上げる絶品の