6月に入り、いよいよ夏本番を迎えようとするこの季節、電気代の請求書を見てため息をつくのはよくある話だが……。ガールズちゃんねるに5月31日、「エアコン我慢チャレンジ（参加者募集）」というトピックが立ち、猛烈なツッコミを浴びることとなった。トピ主は次のように呼びかけている。「今夏どこまで冷房を我慢出来るかチャレンジしませんか 強者来たれ！ 採用されないかもしれませんけど一ヶ月後続編トピたてますので経過報告