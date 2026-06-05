南海キャンディーズの山里亮太が、6月4日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）に出演した。番組内で、出生率の低下に苦言を呈し、波紋を呼んでいる。「この日、『DayDay.』は、出生率が過去最低を更新しことを紹介しました。女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率が、2024年より0.01ポイント下がり、2025年が過去最低の1.14だったことが明らかになったのです」（全国紙記者）さらに、2025年に国内で生まれた赤ちゃんは