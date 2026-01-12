モデルで、レースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（27）が12日までに自身のSNSを更新。イベント会場での盗撮被害を訴えた。千葉・幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」にキャンペーンガールとして参加していた瀬名は、「下半身だけ撮られてました。とても不快です。やめてください」と投稿。ハッシュタグで「盗撮やめて」「東京オートサロン」と添えて、現場で撮影されたと思われるカメラを