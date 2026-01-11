◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）第44回都道府県対抗女子駅伝が11日、京都市内で行われ、9区を走った長崎県代表の永友優雅（40）に注目が集まった。永友は長崎県チームのアンカーを務め、中間点付近では家族からの声援に手を上げて応えるシーンが中継でも映された。メモリード陸上部所属の永友は40歳で4児のママ。フルマラソンは2時間30分36秒のタイムを持つ