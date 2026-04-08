陸上女子８００メートルの日本記録を持つ久保凛（１８）＝積水化学＝が７日、都内で練習を公開した。新社会人となった今季の目標は愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）とＵ２０世界選手権（８月・米国）での優勝。私生活ではピアスデビューも果たし、大人を満喫中。本業では５月１０日の木南記念（ヤンマースタジアム長居）が社会人デビュー戦となる。海外レースでも経験を積み、五輪メダリストを目指していく。久保が新社会