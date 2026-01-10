元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。苦手な文化を明かした。「夜遅くまで働いてそのあとみんなで朝方まで飲んでほぼ寝ずに出勤！みたいなところまでセットで仕事へのやる気度合いを測るみたいな文化、すごく苦手です」と書き出した。「飲み会に来なかったから『あの子はやる気ないよね〜』とか言いふらす人もいて、肩身が狭いなぁと感じる事もあったなぁ〜とふと」と赤裸々につづった。この