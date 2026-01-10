嵐の二宮和也がＭＣを務めるバラエティー番組「ニノさん」（日本テレビ系、金曜午後７時）が３月末で終了すると一部で報じられた。同番組は、２０１３年４月に木曜午前０時５９分の深夜枠としてスタート。同年１０月から日曜午後１２時４５分となり、２０年４月から日曜午前１０時２５分、そして２４年１０月に現在の金曜午後７時となった。ある制作会社関係者の話。「ゴールデン昇格が発表された当時は、嵐の復活が期待されて