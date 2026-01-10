オリックス・宮城大弥投手（２４）が結婚していたことが９日、分かった。お相手は同学年で、同じ沖縄出身の一般女性。２０２５年１２月末ごろに婚姻届を提出した。オリックスでは今季、３年ぶりのリーグ優勝へフル回転が求められるエース左腕は、３月のＷＢＣでも侍ジャパン入りが期待される。さらなる飛躍を誓う２６年を前に、最愛のパートナーを射止めた。宮城が幸せをかみしめた。「しっかりしていて、優しくて、包んでくれ