勤務先の小学校で女子児童にわいせつな行為をしたとして教諭の男が逮捕されました。警察によりますと、埼玉県の小学校教諭・古川航大容疑者は、2022年から2023年の間に県西部にある当時の勤務先の小学校で、低学年の女子児童に対し、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。古川容疑者は当時、女子児童の担任で調べに対し「過去に学校で女児の体を触ったことはあります」「魔が差して触った」と供述する一方、事