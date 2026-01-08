米ラスベガスで開催中のCES 2026において、Samsungが新たな折りたたみディスプレイを披露し、折り目がまったく見えない画期的な技術を示したと報じられています。 ↑Samsungの新しい折りたたみディスプレイ（画像提供／Ice Universe／X）。 著名リーカーのIce Universe氏は、同社が公開したこの折りたたみディスプレイの画像をXでシェアしています。 BREAKING！Samsung showcased a foldable display with no visible cr