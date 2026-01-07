ネットの広告費はテレビの2.5倍に達する勢いだ。2026年以降も、テレビ分をネット側が容赦なく削っていく流れは止まらないと見られている。次世代メディア研究所代表の鈴木祐司さんは「テレビ局はインターネットのポテンシャルを読み間違えた。だが、その出遅れを一挙に挽回し、反転攻勢する方法は残されている」という――。■ネットの広告費はテレビの2.5倍2025年は、ラジオ、テレビと続いた「放送100年」の記念すべき1年となるは