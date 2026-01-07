【ライバル企業の生涯給与】【写真】ソフトバンクG×NTTデータG AIで事業を拡大する情報・通信業界の大手を比較2025年の流行語大賞は「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」（女性首相）でした。のんびりと過ごした正月休みは終わり、「またせっせと働く日々か……」と嘆いている人も多いでしょう。でも、人手不足は続いています。「仕事があるだけありがたい」と気持ちを入れ替えてみてはどうでしょう？今回は仕事探