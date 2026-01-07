昨季まで選手会長を務めた阪神・中野拓夢内野手（２９）が６日、新年の誓いとして坂本との共闘を掲げた。２リーグ制以降では球団初の連覇に向け「チームのことをより一層考えながら誠志郎さんと一緒に、まず野手陣を引っ張っていけるように」と責任感を強めた。先月中旬、藤川監督は４年ぶりにキャプテン制を復活させると明言。坂本を「ゲームキャプテン」に指名し「坂本がコンディション不良ないし、何かあれば中野がキャプテ