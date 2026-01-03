◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）国学院大出身の歌手・相川七瀬（同大学院在学中）が３日、自身のＸを更新。箱根駅伝の７区で国学院大の高山豪起（４年）が早大、中大を抜き去り２位に付けた事を受け、「高山くんは一年生のときから見て来て本当に思い入れがある。るいくんがやったように、やりきって欲しい。