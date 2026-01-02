２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。４区終了時は５位だったが、５区黒田（４年）が新記録の区間賞で４人を抜き、首位を奪った。青学大の５区黒田が５位でたすきを手にした時、首位が走り出して３分２４秒が過ぎていた。「良くて３位かな」と頭をかすめたが、「とにかく前に行くしかない」と駆けだした。２年連続２区を託されてきたが、標高１３００メートル以上での坂道タイムトライアルでは、仲間もＯＢの実