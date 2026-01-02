箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）３連覇を狙う青学大は４区終了時点で５位に浮上。トップの中大と３分２５秒差で当日変更で５区に投入された大エース・黒田朝日（４年）にタスキを繫いだ。１区で当日変更で起用した昨年１０区区間賞の小河原陽琉（２年）がまさかの１６位に沈み、トップの国学院大から１分１９秒差で２区に。当日変更で２区に投入された飯田翔大（２年）が５人抜きの力走を見せ