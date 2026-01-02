◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）国学院大出身の歌手・相川七瀬（同大学院在学中）が２日、自身のＸを更新。箱根駅伝の１区で国学院大の青木瑠郁（るい、４年）が区間新記録をマークしたことを受け「箱根駅伝！るいが一位通過で号泣です」と喜びをつづった。インスタグラムのストーリーズには同校の往路メン