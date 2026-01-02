中国経済の低迷が続いている。新型コロナウイルスの流行と各地のロックダウン、不動産市場の低迷、消費の伸びの減速、将来への悲観から投資が減速、デフレに突入……2020年代の中国はトラブル続きで、しかもまだ底が見えていない。このほころびの原因はどこにあるのか？【写真】この記事の写真を見る（2枚）中国上海©hoyano/イメージマート給付という異例の景気対策2025年は深刻さが浮き彫りとなった1年だった。前年9