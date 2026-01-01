1月1日午後、静岡市葵区の自宅で30代の娘に対し腕に噛みつくなどの暴行を加えてけがをさせたとして、71歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、静岡市葵区松野に住む無職の男（71）です。 警察によりますと、男は1月1日午後3時10分頃、静岡市葵区松野の自宅の玄関先で、同居する39歳の娘に対して腕に噛みつくなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。 噛みつかれた娘は軽傷です。 家族から「お父