女優の長澤まさみ（３８）が１月１日、東宝芸能の公式サイトで映画監督の福永壮志氏（４３）との結婚を発表した。同サイトで「長澤まさみ結婚のご報告」と題し「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」と報告した。長澤は「私事で大変恐縮ですが、この度、