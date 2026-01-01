メール・SNSの普及や、郵便料金の値上げなどによって、年賀状をやめる人が増えている。経営コンサルタントで、著書に『売り方の正解 小さなお店が生き残る50のヒント』がある竹内謙礼氏は、そんな今だからこそ「手書きのコメントを添えた年賀状」を送ることを勧める。その効用について、竹内氏にくわしく教えてもらった。年賀状をやめるのは大きな機会損失「年賀状仕舞」をするお店が増えている。メールやLINEなどの普及や郵便料金