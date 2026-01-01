お正月のごちそうとして並ぶおせち料理。しかし、三が日が過ぎるころには、「まだあるけど、もうそのまま食べる気分じゃない…」と箸が止まってしまうことも少なくありません。そんなときこそ、残ったおせちを消費ではなく、楽しむ発想に切り替えてみませんか。今回は、おせち料理で余りがちな定番メニューを使った、気負わず作れて「また食べたい」と思えるリメイクレシピをご紹介。お正月の名残を、最後までおいしく味わってくだ